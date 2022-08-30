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Глава Минобороны Германии: возможности Бундесвера для поставок оружия Украине почти исчерпаны

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 17:11

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в скором времени поставки оружия в Украину со складов Бундесвера станут невозможными.

Об этом пишет Welt, сообщает "Европейская правда".

"Я должна признать как министр обороны, что мы достигаем предела того, что мы можем передать от Бундесвера", - сказала Ламбрехт.

Она добавила, что Бундесвер должен иметь возможность гарантировать национальную оборону и защиту НАТО и как министр обороны обеспечит, чтобы так было и дальше.

Ламбрехт также заявила, что "очень оптимистична", что в ближайшее время может произойти обмен с Грецией в поддержку Украины.

Бундесвер передал Украине несколько самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня.

Несколько дней назад глава Комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала продолжать поставлять Украине оружие из составов Бундесвера. В частности, она назвала бронетранспортеры Marder, которым Бундесвер впоследствии мог получить замену от промышленности.

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Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило продажу Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano, но дата их передачи пока неизвестна.

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Темы: ГерманияУкраинаоружие
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