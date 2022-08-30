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Глава Минобороны Германии: возможности Бундесвера для поставок оружия Украине почти исчерпаны

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 17:11

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в скором времени поставки оружия в Украину со складов Бундесвера станут невозможными.

Об этом пишет Welt, сообщает "Европейская правда".

"Я должна признать как министр обороны, что мы достигаем предела того, что мы можем передать от Бундесвера", - сказала Ламбрехт.

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Она добавила, что Бундесвер должен иметь возможность гарантировать национальную оборону и защиту НАТО и как министр обороны обеспечит, чтобы так было и дальше.

Ламбрехт также заявила, что "очень оптимистична", что в ближайшее время может произойти обмен с Грецией в поддержку Украины.

Бундесвер передал Украине несколько самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня.

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Несколько дней назад глава Комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала продолжать поставлять Украине оружие из составов Бундесвера. В частности, она назвала бронетранспортеры Marder, которым Бундесвер впоследствии мог получить замену от промышленности.

Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило продажу Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano, но дата их передачи пока неизвестна.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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