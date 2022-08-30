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Російські військові розстріляли евакуаційну колону – мер Мелітополя

"Українська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 17:16
Ілюстративне фото

У Запорізькій області військові Росії 29 серпня обстріляли у "сірій зоні" евакуаційну колону, щоб залякати мирних мешканців, які намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вчора росіяни навмисно випустили дуже велику кількість автівок з Василівки і в "сірій зоні" розстріляли колону з нашими цивільними мешканцями. На відстані 50-100 метрів від авто були вибухи, люди були вимушені вискакувати з автомобілів, ховатися під машинами".

Деталі: За його словами, обійшлося без постраждалих. Мер додав, що окупанти намагаються таким чином залякати людей, щоб ті боялись виїжджати, адже після Мелітополя люди їдуть до Василівки, звідки вже потрапляють на підконтрольну Україні територію.

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Теми: Запорізька областьвійнаокупаціяевакуація
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