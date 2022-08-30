Российские военные расстреляли эвакуационную колонну – мэр Мелитополя

В Запорожской области военные России 29 августа обстреляли в "серой зоне" эвакуационную колонну, чтобы запугать мирных жителей, пытающихся выехать на подконтрольную Украине территорию.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера россияне намеренно выпустили очень большое количество автомобилей из Васильевки и в серой зоне расстреляли колонну с нашими гражданскими жителями. На расстоянии 50-100 метров от авто были взрывы, люди были вынуждены выскакивать из автомобилей, прятаться под машинами".

Детали: По его словам, обошлось без пострадавших. Мэр добавил, что оккупанты пытаются таким образом запугать людей, чтобы те боялись уезжать, ведь после Мелитополя люди едут в Васильевку, откуда уже попадают на подконтрольную Украине территорию.