"Для закріплення": ЗСУ звітує про нові удари по головних мостах Херсонщини
Вівторок, 30 серпня 2022, 17:24
Українська армія станом на 14:00 завдала повторних ударів по мостах у Херсонській області.
Джерело: повідомлення ОК "Південь"
Дослівно: "Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по 3 мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу".
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Деталі: Також в командуванні вказують, що на цьому напрямку тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Протягом ночі українські бомбардувальники нанесли 2 удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки.