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"Для закрепления": ВСУ отчитывается о новых ударах по главным мостам Херсонщины

"Украинская правда"Вторник, 30 августа 2022, 17:24
Для закрепления: ВСУ отчитывается о новых ударах по главным мостам Херсонщины
Фото иллюстративное

Украинская армия по состоянию на 14:00 нанесла повторные удары по мостам в Херсонской области.

Источник: сообщение ОК "Юг"

Дословно: "Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по 3 мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому – для закрепления их нетрудоспособного статуса".

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Детали: Также в командовании указывают, что в этом направлении продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения по линии фронта. В ночь украинские бомбардировщики нанесли 2 удара по районам сосредоточения врага в районе Киселевки и Костырки.

Темы: Херсонармия
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