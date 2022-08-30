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Латвія введе додаткові перевірки для всіх громадян Росії й Білорусі, які хочуть в’їхати

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 17:58

Усі громадяни, які в'їжджають до Латвії з Росії та Білорусі, будуть проходити додаткові перевірки.

Таке рішення у вівторок ухвалив латвійський уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Зі змінами в правилах у майбутньому при видачі візи чи посвідки на проживання громадяни зазначених країн повинні будуть проходити додаткову перевірку, щоб оцінити, чи в'їзд іноземця не становитиме загрозу національній безпеці чи громадському порядку.

У список країн, чиї громадяни повинні проходити додаткові перевірки, окрім РФ і Білорусі внесли Камерун. Останнім роками у Латвії збільшилася кількість заявок від камерунців на довгострокові візи. Також у 2021 році суттєво зросла саме кількість відмов у видачі віз саме громадянам Камеруну.

У МВС Латвії зазначили, що у зв'язку із військовою агресією Росії в Україні з 25 лютого цього року латвійські диппредставництва за кордоном припинили прийом заявок на видачу віз від громадян Росії на невизначений час.

Візи видаються лише у виняткових випадках, якщо це пов'язано з гуманітарними міркуваннями, а також членам сімей громадян ЄС, у разі тяжкої хвороби чи смерті родичів. 

Така сама модель застосовується в Естонії, Литві, Польщі та Чехії.

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Торік у Латвії громадянам Росії було видано 11087 віз. У період з 1 січня до 24 лютого 2022 року було видано 1448 віз, а з 25 лютого до 17 червня — 910 віз.

У вівторок у Празі відбудеться неформальне засідання Ради із закордонних справ ЄС, на якому обговорюватиметься заборона на в'їзд до ЄС для громадян РФ.

Найактивніше ідею заборони видачі туристичних віз просувають східні члени ЄС, зокрема безпосередні сусіди Росії Естонія та Фінляндія. Водночас Франція, Німеччина і зацікавлені у російських туристах країни Південної Європи продовжують виступати проти.

За словами головного дипломата ЄС, країни навряд чи домовляться про повну заборону туристичних поїздок, але можуть погодити певні зміни до чинних правил видачі віз громадянам Росії.

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ

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Теми: ЛатвіяРосіяБілорусь
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