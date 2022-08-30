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Латвия введет дополнительные проверки для всех граждан России и Беларуси, желающих въехать

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 17:58

Все граждане, въезжающие в Латвию из России и Белоруссии, будут проходить дополнительные проверки.

Такое решение во вторник приняло латвийское правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

С изменениями в правилах в будущем при выдаче визы или вида на жительство граждане указанных стран должны будут проходить дополнительную проверку, чтобы оценить, не будет ли въезд иностранца представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

В список стран, чьи граждане должны проходить дополнительные проверки, помимо РФ и Белоруссии внесли Камерун. В последние годы в Латвии увеличилось количество заявок от камерунцев на долгосрочные визы. Также в 2021 году существенно выросло именно количество отказов в выдаче виз именно гражданам Камеруна.

В МВД Латвии отметили, что в связи с военной агрессией России в Украине с 25 февраля этого года латвийские диппредставительства за границей прекратили прием заявок на выдачу виз от граждан России на неопределенное время.

Визы выдаются только в исключительных случаях, если это связано с гуманитарными соображениями, а также членам семей граждан ЕС в случае тяжелой болезни или смерти родственников.

Такая же модель применяется в Эстонии, Литве, Польше и Чехии.

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В прошлом году в Латвии гражданам России было выдано 11 087 виз. В период с 1 января по 24 февраля 2022 года было выдано 1448 виз, а с 25 февраля по 17 июня — 910 виз.

Как известно, вопрос потенциальных визовых ограничений для россиян будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Праге 31 августа.

Активнее всего идею запрета выдачи туристических виз продвигают восточные члены ЕС, в частности непосредственные соседи России Эстония и Финляндия. В то же время Франция, Германия и заинтересованные в российских туристах страны Южной Европы продолжают выступать против.

По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ.

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Темы: ЛатвияРосcияБеларусь
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