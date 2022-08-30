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Німеччина пропонує ЄС призупинити угоду про візовий режим з РФ і видачу багаторічних віз

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 18:08

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пропонує припинити дію правил спрощення візового режиму між Європейським Союзом та Росією.

Про це вона заявила на засіданні уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Бербок заявила, що хоче вирішити суперечку щодо можливого заморожування віз для громадян Росії компромісною пропозицією на зустрічі з колегами з ЄС у Празі.

"Я вважаю, що ми зможемо знайти хороше рішення в Празі", - сказав Бербок.

Компромісом вона вважає пропозицію лише призупинити дію правил спрощення візового режиму та видачі багаторазових та багаторічних віз.

За словами Бербок, для німецького уряду також важливо, щоб люди, які переслідуються, могли як і раніше мати можливість швидко залишити Росію.

"Їх не можна карати за те, що вони мали мужність виступити проти цього режиму", - сказала вона.

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Йдеться не лише про відомих журналістів чи опозиціонерів, а й про "студентів, у яких вистачає сміливості у своєму університеті отримувати інформацію в іншому місці".

Як відомо, питання потенційних візових обмежень для росіян обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі 31 серпня. 

Найактивніше ідею заборони видачі туристичних віз просувають східні члени ЄС, зокрема безпосередні сусіди Росії Естонія та Фінляндія. Водночас Франція, Німеччина і зацікавлені у російських туристах країни Південної Європи продовжують виступати проти.

За словами головного дипломата ЄС, країни навряд чи домовляться про повну заборону туристичних поїздок, але можуть погодити певні зміни до чинних правил видачі віз громадянам Росії.

Головуюча у Раді ЄС Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

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Теми: НімеччинаРосіявізиЄС
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