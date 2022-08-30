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Германия предлагает ЕС приостановить соглашение о визовом режиме с РФ и выдачу многолетних виз

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 18:08
Германия предлагает ЕС приостановить соглашение о визовом режиме с РФ и выдачу многолетних виз

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предлагает прекратить действие правил упрощения визового режима между Европейским Союзом и Россией.

Об этом она заявила на заседании правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Бербок заявила, что хочет разрешить спор о возможной заморозке виз для граждан России компромиссным предложением на встрече с коллегами из ЕС в Праге.

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"Я считаю, что мы сможем найти хорошее решение в Праге", – сказал Бербок.

Компромиссом она считает предложение лишь приостановить действие правил упрощения визового режима и выдачи многократных и многолетних виз.

По словам Бербок, для немецкого правительства также важно, чтобы преследуемые люди могли по-прежнему иметь возможность быстро покинуть Россию.

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"Их нельзя наказывать за то, что у них было мужество выступить против этого режима", - сказала она.

Речь идет не только об известных журналистах или оппозиционерах, но и "студентах, у которых хватает смелости получать информацию в другом месте".

Как известно, вопрос потенциальных визовых ограничений для россиян будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Праге 31 августа.

Активнее всего идею запрета выдачи туристических виз продвигают восточные члены ЕС, в частности непосредственные соседи России Эстония и Финляндия. В то же время Франция, Германия и заинтересованные в российских туристах страны Южной Европы продолжают выступать против.

По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ.

Темы: ГерманияРосcиявизыЕС
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