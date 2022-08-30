Германия предлагает ЕС приостановить соглашение о визовом режиме с РФ и выдачу многолетних виз
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предлагает прекратить действие правил упрощения визового режима между Европейским Союзом и Россией.
Об этом она заявила на заседании правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt.
Бербок заявила, что хочет разрешить спор о возможной заморозке виз для граждан России компромиссным предложением на встрече с коллегами из ЕС в Праге.
"Я считаю, что мы сможем найти хорошее решение в Праге", – сказал Бербок.
Компромиссом она считает предложение лишь приостановить действие правил упрощения визового режима и выдачи многократных и многолетних виз.
По словам Бербок, для немецкого правительства также важно, чтобы преследуемые люди могли по-прежнему иметь возможность быстро покинуть Россию.
"Их нельзя наказывать за то, что у них было мужество выступить против этого режима", - сказала она.
Речь идет не только об известных журналистах или оппозиционерах, но и "студентах, у которых хватает смелости получать информацию в другом месте".
Как известно, вопрос потенциальных визовых ограничений для россиян будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Праге 31 августа.
Активнее всего идею запрета выдачи туристических виз продвигают восточные члены ЕС, в частности непосредственные соседи России Эстония и Финляндия. В то же время Франция, Германия и заинтересованные в российских туристах страны Южной Европы продолжают выступать против.
По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.
Председательствующая в Совете ЕС Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.
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