Херсонщина: 33 звільнені населені пункти залишаються без світла

У 33 підконтрольних уряду селах Херсонської області відсутнє електропостачання.

Джерело: голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Одна із головних проблем - відновлення електропостачання. З 51 звільненого населеного пункту, у 33 повністю відсутнє світло і відновити його неможливо через бойові дії.

Оперативно намагаємося вирішувати ситуацію і з водою - знаходимо можливості забезпечити села генераторами та пальним, аби насоси запрацювали".

Деталі: За словами голови ОВА, наразі важка ситуація із забезпеченям їжею, ліками та засобами особистої гігієни, але щодня, разом із волонтерами, влада намагається доставляти все необхідне і в звільнені населені пункти і в ті, що поки що залишаються в окупації.