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Херсонщина: 33 освобожденных населенных пункта остаются без света

Валентина РоманенкоВторник, 30 августа 2022, 18:14

В 33 подконтрольных правительству селах Херсонской области отсутствует электроснабжение.

Источник: глава Херсонской областной государственной администрации Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Одна из главных проблем - возобновление электроснабжения. Из 51 освоблжденного населенного пункта, в 33 полностью отсутствует свет и восстановить его невозможно из-за боевых действий.

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Оперативно пытаемся разрешать ситуацию и с водой - находим возможности обеспечить села генераторами и горючим, чтобы насосы заработали".

Детали: По словам главы ОВА, сейчас тяжелая ситуация с обеспечением пищей, лекарствами и средствами личной гигиены, но каждый день, вместе с волонтерами, власти пытаются доставлять все необходимое и в освобожденные населенные пункты и те, которые пока остаются в оккупации.

Темы: Херсонская областьвойна
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