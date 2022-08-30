Генштаб у зведенні перерахував населені пункти, які росіяни обстрілюють на Херсонщині

У вечірньому зведенні Генштаб України зазначає, що росіяни обстрілюють десятки населених пунктів на Херсонському напрямку і вдаються до авіаударів.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "На Південнобузькому напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка, Новоселівка, Любомирівка, Степова Долина, Новогригорівка, Киселівка, Широке, Первомайське, Калинівка, Андріївка, Лозове, Шевченкове, Білоусове, Зарічне, Князівка, Ольгине та Зеленодольськ.

Завдав авіаударів біля Андріївки, Давидового Броду, Осокорівки та Потьомкиного. Ракетними ударами російські окупанти продовжують нищити цивільні об’єкти міста Миколаєва".

Деталі: Генштаб зазначає, що ворог продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей.

Обстріли із різних типів зброї,а також авіації, без спроб просування були на Сіверському, Слобожанському, Харківському напрямках.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля. Окупанти спробували наступати у напрямку Шнурків, зазнали вогневого ураження та відійшли.

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На Донецькому напрямку противник посилює угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу.

На Краматорському напрямку вогневого ураження зазнали райони Богородичного, Слов’янська, Григорівки, Спірного, Переїзного та Виїмки. Удари авіації противника зафіксовано біля Григорівки та Пришиба.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу із танків, ствольної та реактивної артилерії ворогом завдано біля Бахмута, Соледара, Білогорівки, Зайцевого і Кодеми. Окупанти здійснили ракетний удар по району міста Костянтинівка.

Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, успіху не мав, відійшов. З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював мінометні та артилерійські обстріли неподалік Марʼїнки, Веселого, Опитного та Новомихайлівки. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки, зазнав значних втрат та відступив.

На Новопавлівському напрямку противник обстрілював території поблизу Павлівки, Пречистівки, Новоукраїнки та Новополя.

На Запорізькому напрямку росіяни завдав вогневого ураження по обʼєктах в районах населених пунктів Новопрокопівка, Роботине, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Копані, Зелене Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Кам’янське, Оріхів, Степове та Ольгівське. Авіація ворога діяла неподалік Новоданилівки та Новосілки.

Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія російської федерації активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка.