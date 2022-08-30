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Генштаб в сводке перечислил населенные пункты, которые россияне обстреливают в Херсонской области

"Украинская правда"Вторник, 30 августа 2022, 18:34
Фото: Генштаб

В вечерней сводке Генштаб Украины отмечает, что россияне обстреливают десятки населенных пунктов на Херсонском направлении и прибегают к авиаударам.

Источник: строительство Генштаба

Дословно: "На Южнобужском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка, Новоселовка, Любомировка, Степная Долина, Новогригоровка, Киселевка, Широкое, Первомайское, Калиновка, Андреевка, Лозовое, Шевченково, Белоусово, Заречное,  Князевка, Ольгино и Зеленодольск.

Нанес авиаудары возле Андреевки, Давыдова Брода, Осокоровки и Потемкиного. Ракетными ударами российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты города Николаева".

Детали: Генштаб отмечает, что враг продолжает перемещение частей 3-го армейского корпуса на временно занятые территории Запорожской и Харьковской областей.

Обстрелы из разных типов оружия, а также авиации, без попыток продвижения были на Северском, Слобожанском, Харьковском направлениях.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Пришиба, Гусаровки и Краснополья. Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огненное поражение и отошли.

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На Донецком направлении противник усиливает группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа.

На Краматорском направлении огневого поражения потерпели районы Богородичного, Славянска, Григорьевки, Спорного, Переездного и Выемки. Удары авиации противника зафиксированы у Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении огневое воздействия из танков, ствольной и реактивной артиллерии врагом нанесено возле Бахмута, Соледара, Белогоровки, Зайцева и Кодемы. Оккупанты нанесли ракетный удар по району города Константиновка.

Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцева, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел. Из нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении враг осуществлял минометные и артиллерийские обстрелы недалеко от Марьинки, Веселого, Опросного и Новомихайловки. Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опросного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил.

На Новопавловском направлении противник обстреливал территории вблизи Павловки, Пречистовки, Новоукраинки и Новополя.

На Запорожском направлении россияне обстреливали объекты в районах населенных пунктов Новопрокоповка, Роботино, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Железнодорожное, Копани, Зеленое Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Каменское, Орехов, Степное и Ольгов. Авиация врага действовала недалеко от Новоданиловки и Новоселки.

Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия Российской Федерации активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка.

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Темы: ХерсонГенштабконтрнаступление
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