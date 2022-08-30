Тайвань впервые открыл огонь по беспилотнику КНР, подлетевшему к его территории

Военные Тайваня в понедельник открыли огонь по китайскому беспилотнику, который приблизился к островам Цзиньмэнь – это стало первым подобным инцидентом за всю историю китайско-тайваньской напряженности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Taiwan News.

По данным командования обороны Цзиньмэна, беспилотники без предупреждения трижды совершили пролеты в районах островов Дадан, Эрдан и Шию. После предупреждения выстрела сигнальными ракетами дроны улетели в сторону Китая.

Но позже еще один беспилотник снова вошел в воздушное пространство над закрытыми водами острова Эрдан. Тайваньские войска объявили предупреждение, но только после запуска сигнальной ракеты дрон улетел.

Накануне командование обороны Цзиньмэнь заявило, что будет сбивать все беспилотные летательные аппараты КНР, которые "не прислушиваются к предупреждениям". Инцидент во вторник стал первым случаем, когда был открыт огонь по китайскому дрону.

Пекин считает остров Тайвань своей суверенной территорией, хотя Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала его. В то же время нынешние власти Тайбэя выступают за независимость острова. США официально не признают Тайвань, но поддерживают его дипломатически, экономически и военно.

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа стал самым высоким визитом чиновника США на остров за последние 25 лет. Китай отреагировал на него масштабными военными маневрами вокруг Тайваня с ракетными пусками и санкциями против Пелоси.

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В США назвали реакцию Пекина чрезмерной. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и подчеркнул, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.

Через 12 дней после визита Пелоси на остров прибыла новая делегация членов Конгресса США, после этого были и другие визиты.

Подробнее о значении визита Пелоси на Тайвань читайте в статье: Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином.