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Окупанти поставили на Савур-Могилі "солдата перемоги"

Олена РощінаВівторок, 30 серпня 2022, 19:18
Окупанти поставили на Савур-Могилі солдата перемоги
Савур-Могила, скриншот із відео РВІТ

Російські окупанти встановили на кургані Савур-Могила у Шахтарському районі Донецької області пам'ятник "Солдат Перемоги".

Джерело: Российское военно-историческое общество й ТАСС

Деталі: У Російському військово-історичному товаристві заявили, що "Солдат Перемоги повернувся на своє історичне місце".

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Встановлення пам'ятника завершили 30 серпня.

Зазначається, що відновлювальні роботи на Меморіалі Савур-Могила ведуть "Російське військово-історичне товариство" та Військово-будівельний комплекс Міноборони Росії.

Раніше частину елементів (стела, фігура Солдата Перемоги, деякі рельєфи) було розбито вщент.

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Теми: Донецька областьокупаціяРосія
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