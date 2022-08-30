Окупанти поставили на Савур-Могилі "солдата перемоги"
Вівторок, 30 серпня 2022, 19:18
Російські окупанти встановили на кургані Савур-Могила у Шахтарському районі Донецької області пам'ятник "Солдат Перемоги".
Джерело: Российское военно-историческое общество й ТАСС
Деталі: У Російському військово-історичному товаристві заявили, що "Солдат Перемоги повернувся на своє історичне місце".
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Встановлення пам'ятника завершили 30 серпня.
Зазначається, що відновлювальні роботи на Меморіалі Савур-Могила ведуть "Російське військово-історичне товариство" та Військово-будівельний комплекс Міноборони Росії.
Раніше частину елементів (стела, фігура Солдата Перемоги, деякі рельєфи) було розбито вщент.
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