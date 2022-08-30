Оккупанты поставили на Саур-Могиле "солдата победы"

Российские оккупанты установили на кургане Саур-Могила в Шахтёрском районе Донецкой области памятник "Солдат Победы".

Источник: Российское военно-историческое общество и ТАСС

Детали: В Российском военно-историческом обществе заявили, что "Солдат Победы вернулся на свое историческое место".

Установку памятника завершили 30 августа.

Отмечается, что восстановительные работы на Мемориале Саур-Могила ведут "Российское военно-историческое общество" и Военно-строительный комплекс Минобороны России.

Ранее часть элементов (стела, фигура Солдата Победы, некоторые рельефы) была разбита вдребезги.