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Оккупанты поставили на Саур-Могиле "солдата победы"

Елена РощинаВторник, 30 августа 2022, 19:18
Саур-Могила, скриншот с видео РВИО

Российские оккупанты установили на кургане Саур-Могила в Шахтёрском районе Донецкой области памятник "Солдат Победы".

Источник: Российское военно-историческое общество и ТАСС

Детали: В Российском военно-историческом обществе  заявили, что "Солдат Победы вернулся на свое историческое место". 

Установку памятника завершили 30 августа.

Отмечается, что восстановительные работы на Мемориале Саур-Могила ведут "Российское военно-историческое общество" и Военно-строительный комплекс Минобороны России.

Ранее часть элементов (стела, фигура Солдата Победы, некоторые рельефы) была разбита вдребезги.

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Темы: Донецкая областьоккупацияРосcия
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