Оккупанты поставили на Саур-Могиле "солдата победы"
Вторник, 30 августа 2022, 19:18
Российские оккупанты установили на кургане Саур-Могила в Шахтёрском районе Донецкой области памятник "Солдат Победы".
Источник: Российское военно-историческое общество и ТАСС
Детали: В Российском военно-историческом обществе заявили, что "Солдат Победы вернулся на свое историческое место".
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Установку памятника завершили 30 августа.
Отмечается, что восстановительные работы на Мемориале Саур-Могила ведут "Российское военно-историческое общество" и Военно-строительный комплекс Минобороны России.
Ранее часть элементов (стела, фигура Солдата Победы, некоторые рельефы) была разбита вдребезги.
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