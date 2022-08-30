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Литва пропонує обговорити миротворчу місію для ЗАЕС

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 19:36

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс вважає за необхідне обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС. 

Про це він сказав перед засіданням глав МЗС ЄС у вівторок в Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми ніколи не були ближчими до ядерної катастрофи, ніж ми є зараз. Чесно кажучи, лише висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо", - сказав дипломат. 

"Я думаю, нам потрібно повернутись назад до аналогічних дискусій, які ми вели майже пів року тому, про те, що, можливо, навіть військова миротворча сила, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС, могла б бути обговорена і, вочевидь, є необхідною", - додав глава МЗС Литви.

У вівторок фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії прибули до Києва. Місія у складі 14 фахівців на чолі з керівником МАГАТЕ, як планувалось, має вирушити на ЗАЕС пізніше цього тижня.

Президент Володимир Зеленський у вівторок зустрівся із членами місії МАГАТЕ.

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Теми: ЗАЕСЛитвамиротворцівійна
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