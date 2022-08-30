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Литва предлагает обсудить миротворческую миссию для ЗАЭС

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 19:36

Глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис считает необходимым обсудить направление миротворцев к Запорожской АЭС.

Об этом он сказал перед заседанием глав МИД ЕС во вторник в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем мы есть сейчас. Честно говоря, только выражать сожаление относительно ситуации может быть недостаточно", - сказал дипломат.

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"Я думаю, нам нужно вернуться назад к аналогичным дискуссиям, которые мы вели почти пол года назад, о том, что, возможно, даже военная миротворческая сила, которая обеспечит ядерную безопасность внутри и вокруг ЗАЭС, могла бы быть обсуждена и, очевидно, есть необходимой", - добавил глава МИД Литвы.

Во вторник специалисты Международного агентства по атомной энергии прибыли в Киев. Миссия в составе 14 специалистов во главе с руководителем МАГАТЭ, как планировалось, должна отправиться на ЗАЭС позже на этой неделе.

Президент Владимир Зеленский во вторник встретился с членами миссии МАГАТЭ.

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Темы: ЗАЭСЛитвамиротворцывойна
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