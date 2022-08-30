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Польща і Україна планують побудувати трубопровід для транспортування рослинної олії

Вівторок, 30 серпня 2022, 20:06

Польща та Україна прагнуть спільно реалізувати проєкт із будівництва транскордонного трубопроводу, який дозволяв би транспортувати українську рослинну олію до порту міста Гданськ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це у вівторок заявила канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

"Рада міністрів (Польщі) схвалила подання міністерства сільського господарства й сільського розвитку для укладання меморандуму про взаєморозуміння… щодо розбудови проєкту транскордонного трубопроводу для транспортування рослинної олії з України до порту Гданськ", – йдеться в повідомленні.

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До проєкту будуть залучені міністерства сільського господарства та інфраструктури України та Польщі.

"Втілення в життя меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та посилить продовольчу безпеку в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. Відповідно, це має знизити міграційний тиск на Європу", – додають у канцелярії польського прем’єра.

Після укладання меморандуму Україна та Польща створять робочі групи, які представлять можливі варіанти місця розташування проєкту – передусім місця прокладання трубопроводу, а також технічні параметри й умови будівництва.

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Меморандум буде ухвалений строком на три роки й буде автоматично продовжуватися на аналогічний період.

У канцелярії прем’єра Польщі підкреслюють, що до початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була одним із найбільших експортерів рослинної олії у світі, а 90% цього експорту вивозилося через Чорне море.

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