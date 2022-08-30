Польща і Україна планують побудувати трубопровід для транспортування рослинної олії

Польща та Україна прагнуть спільно реалізувати проєкт із будівництва транскордонного трубопроводу, який дозволяв би транспортувати українську рослинну олію до порту міста Гданськ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це у вівторок заявила канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

"Рада міністрів (Польщі) схвалила подання міністерства сільського господарства й сільського розвитку для укладання меморандуму про взаєморозуміння… щодо розбудови проєкту транскордонного трубопроводу для транспортування рослинної олії з України до порту Гданськ", – йдеться в повідомленні.

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До проєкту будуть залучені міністерства сільського господарства та інфраструктури України та Польщі.

"Втілення в життя меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та посилить продовольчу безпеку в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. Відповідно, це має знизити міграційний тиск на Європу", – додають у канцелярії польського прем’єра.

Після укладання меморандуму Україна та Польща створять робочі групи, які представлять можливі варіанти місця розташування проєкту – передусім місця прокладання трубопроводу, а також технічні параметри й умови будівництва.

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Меморандум буде ухвалений строком на три роки й буде автоматично продовжуватися на аналогічний період.

У канцелярії прем’єра Польщі підкреслюють, що до початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була одним із найбільших експортерів рослинної олії у світі, а 90% цього експорту вивозилося через Чорне море.

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