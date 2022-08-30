Польша и Украина планируют построить трубопровод для транспортировки растительного масла

Польша и Украина стремятся совместно реализовать проект по строительству трансграничного трубопровода, позволяющего транспортировать украинское растительное масло в порт города Гданьск.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом во вторник заявила канцелярия премьер-министра Польши.

"Совет министров (Польши) одобрил представление министерства сельского хозяйства и сельского развития для заключения меморандума о взаимопонимании… о строительстве проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительного масла из Украины в порт Гданьск", – говорится в сообщении.

В проект будут привлечены министерства сельского хозяйства и инфраструктуры Украины и Польши.

"Воплощение в жизнь меморандума будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и усилит продовольственную безопасность в развивающихся странах, которым грозит голод. Соответственно, это должно снизить миграционное давление на Европу", – добавляют в канцелярии польского премьера.

После заключения меморандума Украина и Польша создадут рабочие группы, которые представят возможные варианты расположения проекта – прежде всего места прокладки трубопровода, а также технические параметры и условия строительства.

Меморандум будет принят сроком на три года и автоматически продлеваться на аналогичный период.

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В канцелярии премьера Польши подчеркивают, что до начала полномасштабного вторжения России Украина являлась одним из крупнейших экспортеров растительного масла в мире, а 90% этого экспорта вывозилось через Черное море.

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