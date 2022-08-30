Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецьку фірму підозрюють у постачанні в Росію компонентів для "Новічка" – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 20:52

Правоохоронці у вівторок здійснили обшуки в німецькій хімічній компанії Riol Chemie GmbH, яку підозрюють у постачанні Росії компонентів для особливо небезпечних бойових отруйних речовин, а також лабораторного приладдя без відповідних дозволів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Як стверджується, компанія з міста Лілієнталь у землі Нижня Саксонія понад 30 разів експортувала до Росії хімічні речовини та лабораторне приладдя без відповідного дозволу. У вівторок відбулися обшуки на семи об'єктах у кількох федеральних землях.

"Є підозра в несанкціонованому експорті товарів до Росії", - повідомив представник прокуратури Кай Томас Бреас.

За даними розслідування NDR і Süddeutsche Zeitung, може йтися про експорт хімічних та біологічних речовин, які можуть бути використані як сировина для виробництва бойових отруйних речовин – зокрема нервово-паралітичного газу "Новічок".

Riol Chemie GmbH також нібито постачала лабораторні матеріали російському оптовому виробнику хімікатів, який своєю чергою надавав обладнання для лабораторій російської армії та Федеральної служби безпеки.

Діяльністю компанії в останні роки також цікавилося Управління з охорони конституції Німеччини, яке відповідає за національну безпеку. Причиною цього було те, що Сполучені Штати внесли компанію в санкційний список у зв’язку з атакою на російського політика Алєксєя Навального.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Навального у 2020 році отруїли саме нервово-паралітичним газом "Новічок", від наслідків чого він лікувався в Німеччині. Політика заарештували в московському аеропорту в січні 2021 року після повернення.

У червні Вищий земельний суд Дрездену визнав 57-річного підприємця Александра С. у незаконній торгівлі з Росією компонентами для хімічної зброї та призначив йому покарання у вигляді трьох із половиною років ув’язнення.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: НімеччинаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Путін створює умови, щоб у вивезених українців стерти культурну ідентичність – ISW

ЗСУ знищили 117 загарбників і понад 30 одиниць ворожої техніки – ОК "Південь"

Помер експрезидент СРСР Михайло Горбачов

У США назвали відповідального за псевдореферендуми в окупованій Україні

Росія хотіла захопити Донецьку область до осені, не змогла – Зеленський

США допомагали Україні готуватися до контрнаступу – чиновник Білого дому

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Німеччина
Інфляція в Німеччині зросла до найвищого рівня майже за 50 років
Німеччина пропонує ЄС призупинити угоду про візовий режим з РФ і видачу багаторічних віз
Глава Міноборони Німеччини: можливості Бундесверу для поставок зброї Україні майже вичерпані
Останні новини
07:54
Ердоган назвав ворожим актом "переслідування" Грецією турецьких літаків
07:39
Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на ЗАЕС, окупанти дають їм 1 день
07:34
Путін створює умови, щоб у вивезених українців стерти культурну ідентичність – ISW
07:13
У російському Бєлгороді пролунали вибухи
06:30
Викладачам медичних вишів забороняють викладати із-за кордону: чи законно та у чому причина
06:26
Генасамблея ООН проведе чергову сесію в Нью-Йорку
05:25
У Херсоні лунають вибухи – ЗМІ
05:06
Глава МЗС Ірану летить у Москву на переговори з Лавровим
04:07
Бурі у США: є загиблі, сотні тисяч людей лишилися без електрики
03:07
NASA повідомило про повторний запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць
Усі новини...