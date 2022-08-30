Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німецьку фірму підозрюють у постачанні в Росію компонентів для "Новічка" – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 20:52

Правоохоронці у вівторок здійснили обшуки в німецькій хімічній компанії Riol Chemie GmbH, яку підозрюють у постачанні Росії компонентів для особливо небезпечних бойових отруйних речовин, а також лабораторного приладдя без відповідних дозволів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Як стверджується, компанія з міста Лілієнталь у землі Нижня Саксонія понад 30 разів експортувала до Росії хімічні речовини та лабораторне приладдя без відповідного дозволу. У вівторок відбулися обшуки на семи об'єктах у кількох федеральних землях.

Реклама:

"Є підозра в несанкціонованому експорті товарів до Росії", - повідомив представник прокуратури Кай Томас Бреас.

За даними розслідування NDR і Süddeutsche Zeitung, може йтися про експорт хімічних та біологічних речовин, які можуть бути використані як сировина для виробництва бойових отруйних речовин – зокрема нервово-паралітичного газу "Новічок".

Riol Chemie GmbH також нібито постачала лабораторні матеріали російському оптовому виробнику хімікатів, який своєю чергою надавав обладнання для лабораторій російської армії та Федеральної служби безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Діяльністю компанії в останні роки також цікавилося Управління з охорони конституції Німеччини, яке відповідає за національну безпеку. Причиною цього було те, що Сполучені Штати внесли компанію в санкційний список у зв’язку з атакою на російського політика Алєксєя Навального.

Як відомо, Навального у 2020 році отруїли саме нервово-паралітичним газом "Новічок", від наслідків чого він лікувався в Німеччині. Політика заарештували в московському аеропорту в січні 2021 року після повернення.

У червні Вищий земельний суд Дрездену визнав 57-річного підприємця Александра С. у незаконній торгівлі з Росією компонентами для хімічної зброї та призначив йому покарання у вигляді трьох із половиною років ув’язнення.

Теми: НімеччинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: