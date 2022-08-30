Німецьку фірму підозрюють у постачанні в Росію компонентів для "Новічка" – ЗМІ

Правоохоронці у вівторок здійснили обшуки в німецькій хімічній компанії Riol Chemie GmbH, яку підозрюють у постачанні Росії компонентів для особливо небезпечних бойових отруйних речовин, а також лабораторного приладдя без відповідних дозволів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Як стверджується, компанія з міста Лілієнталь у землі Нижня Саксонія понад 30 разів експортувала до Росії хімічні речовини та лабораторне приладдя без відповідного дозволу. У вівторок відбулися обшуки на семи об'єктах у кількох федеральних землях.

"Є підозра в несанкціонованому експорті товарів до Росії", - повідомив представник прокуратури Кай Томас Бреас.

За даними розслідування NDR і Süddeutsche Zeitung, може йтися про експорт хімічних та біологічних речовин, які можуть бути використані як сировина для виробництва бойових отруйних речовин – зокрема нервово-паралітичного газу "Новічок".

Riol Chemie GmbH також нібито постачала лабораторні матеріали російському оптовому виробнику хімікатів, який своєю чергою надавав обладнання для лабораторій російської армії та Федеральної служби безпеки.

Діяльністю компанії в останні роки також цікавилося Управління з охорони конституції Німеччини, яке відповідає за національну безпеку. Причиною цього було те, що Сполучені Штати внесли компанію в санкційний список у зв’язку з атакою на російського політика Алєксєя Навального.

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Як відомо, Навального у 2020 році отруїли саме нервово-паралітичним газом "Новічок", від наслідків чого він лікувався в Німеччині. Політика заарештували в московському аеропорту в січні 2021 року після повернення.

У червні Вищий земельний суд Дрездену визнав 57-річного підприємця Александра С. у незаконній торгівлі з Росією компонентами для хімічної зброї та призначив йому покарання у вигляді трьох із половиною років ув’язнення.