Немецкую фирму подозревают в поставках в Россию компонентов для "Новичка" - СМИ

Правоохранители во вторник совершили обыски в немецкой химической компании Riol Chemie GmbH, подозреваемой в поставке России компонентов для особо опасных боевых отравляющих веществ, а также лабораторных принадлежностей без соответствующих разрешений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Как утверждается, компания из города Лилиенталь в земле Нижняя Саксония более 30 раз экспортировала в Россию химические вещества и лабораторные принадлежности без соответствующего разрешения. Во вторник прошли обыски на семи объектах в нескольких федеральных землях.

"Есть подозрение в несанкционированном экспорте товаров в Россию", - сообщил представитель прокуратуры Кай Томас Бреас.

По данным расследования NDR и Süddeutsche Zeitung, речь может идти об экспорте химических и биологических веществ, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства боевых ядовитых веществ – в частности, нервно-паралитического газа "Новичок".

Riol Chemie GmbH также якобы снабжала лабораторные материалы российскому оптовому производителю химикатов, который в свою очередь предоставлял оборудование для лабораторий российской армии и Федеральной службы безопасности.

Деятельностью компании в последние годы также интересовалось Управление по охране конституции Германии, отвечающее за национальную безопасность. Причиной тому было то, что Соединенные Штаты внесли компанию в санкционный список в связи с атакой на российского политика Алексея Навального.

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Как известно, Навального в 2020 году отравили именно нервно-паралитическим газом "Новичок", от последствий чего он лечился в Германии. Политика арестовали в московском аэропорту в январе 2021 года по возвращении.

В июне Высший земельный суд Дрезден признал 57-летнего предпринимателя Александра С. в незаконной торговле с Россией компонентами для химического оружия и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет заключения.