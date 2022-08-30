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ЄС повинен покінчити з будь-якою залежністю від Росії – глава МЗС Румунії

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 21:20

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску вважає, що у відносинах із Росією Європейський Союз не може повернутися до попереднього етапу, а також повинен позбутися будь-якої залежності від Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ауреску сказав журналістам перед неформальною зустріччю глав МЗС країн ЄС у Празі у вівторок.

"Ми не можемо повернутися до звичних відносин із РФ. Зараз, звісно, рано оцінювати майбутнє відносин між ЄС і Росією, бо це залежить від розвитку подій в Україні. Але одна річ зрозуміла: ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії", – сказав він.

Глава зовнішньополітичного відомства Румунії також анонсував зустріч із міністрами закордонних справ України, Молдвои та Грузії в середу.

"І це важливо, бо це перша така зустріч після важливого рішення, ухваленого Європейською радою щодо надання їм кандидатського статусу. Тож ми маємо почути ці країни, дізнатися їхні потреби, щоб надати допомогу й технічну підтримку реформам, після яких вони стануть членами ЄС", – додав Ауреску.

Раніше повідомлялося, що Латвія категорично наполягає на забороні туристичних поїздок росіян до Євросоюзу, поки триває війна в Україні.

Його позиція перегукуються з заявою міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який вважає, що подорожі в ЄС не мали трансформаційного впливу на Росію, оскільки після спрощення візового режиму 2007 року Москва напала на Грузію, розв'язала війну з Україною і скоїла безліч злочинів за підтримки російського населення.

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Теми: ЄвропаРосіяРумунія
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