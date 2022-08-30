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ЕС должен покончить с любой зависимостью от России – глава МИД Румынии

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 21:20

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску считает, что в отношениях с Россией Европейский Союз не может вернуться к предыдущему этапу, а также должен избавиться от какой-либо зависимости от Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ауреску сказал журналистам перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Праге во вторник.

"Мы не можем вернуться к привычным отношениям с РФ. Сейчас, конечно, рано оценивать будущее отношений между ЕС и Россией, потому что это зависит от развития событий в Украине. Но одно дело понятно: мы должны покончить с любой зависимостью от России", – сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Румынии также анонсировал встречу с министрами иностранных дел Украины, Молдвой и Грузии в среду.

"И это важно, потому что это первая такая встреча после важного решения, принятого Европейским советом по предоставлению им кандидатского статуса. Поэтому мы должны услышать эти страны, узнать их потребности, чтобы оказать помощь и техническую поддержку реформам, после которых они станут членами ЕС", – добавил Ауреску.

Ранее сообщалось, что Латвия категорически настаивает на запрете туристических поездок россиян в Евросоюз, пока идет война в Украине.

Его позиция перекликается с заявлением министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который считает, что путешествия в ЕС не имели трансформационного влияния на Россию, поскольку после упрощения визового режима 2007 года Москва напала на Грузию, развязала войну с Украиной и совершила множество преступлений при поддержке русского населения.

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Темы: ЕвропаРосcияРумыния
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