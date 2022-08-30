Окупанти обкрадають залишені домівки на Херсонщині: вивозять меблі й техніку

Російські військовослужбовці обкрадають домівки українців на окупованій частині Херсонської області та вивозять майно на вкрадених автомобілях.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "У Херсоні та області військовослужбовці РФ масово обкрадають приватні будинки та вивозять майно. В обласному центрі такі факти зафіксовані по вулиці Шевченка.

Реклама:

В області у селах Красносільське, Новодмитрівка та Станіслав окупанти обікрали будинки, господарі яких виїхали на підконтрольну Україні територію. Військовослужбовці країни-агресора вивезли меблі та побутову техніку на викрадених ними ж автомобілях".

Деталі: Лише за минулу добу працівники української поліції відкрили 15 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ та колаборантами на території Херсонської області.

Так, у Херсоні представники силових структур РФ захопили в полон чоловіка та жінку, їх місцезнаходження невідоме.

ВІДЕО ДНЯ

Також викрито колаборанта, який добровільно обійняв посаду "голови районної військово-цивільної адміністрації". Чоловік брав участь у форумі "Вместе с Россией", під час якого публічно закликав місцевих жителів до участі у незаконному "референдумі" з метою приєднання окупованої частини Херсонської області до РФ. Він використовував червоний прапор, ідентичний до прапора СРСР.

Цьому передувало: 30 серпня ЗМІ повідолмяли, що росіяни вивозять із окупованих частин Запорізької області новий урожай, траса до окупованого Криму заповнена вантажівками з награбованим в українців.

Так само у березні загарбники вивозили до Росії майно українців із населених пунктів Київської області.