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Оккупанты обворовывают покинутые дома на Херсонщине: вывозят мебель и технику

Елена РощинаВторник, 30 августа 2022, 21:56

Российские военнослужащие обворовывают дома украинцев на оккупированной части Херсонской области и вывозят имущество на угнанных автомобилях.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "В Херсоне и области военнослужащие РФ массово обворовывают частные дома и вывозят имущество. В областном центре такие факты зафиксированы на улице Шевченко.

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В области в селах Красносельское, Нововодмитровка и Станислав оккупанты обокрали дома, хозяева которых выехали на подконтрольную Украине территорию. Военнослужащие страны-агрессора вывезли мебель и бытовую технику на угнанных ими же автомобилях".

Детали: Только за предыдущие сутки работники украинской полиции открыли 15 уголовных производств по военным преступлениям, совершенным военнослужащими РФ и коллаборантами на территории Херсонской области.

Так, в Херсоне представители силовых структур РФ захватили в плен мужчину и женщину, их местонахождение неизвестно.

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Также разоблачен коллаборант, который добровольно вступил в должность "главы районной военно-гражданской администрации". Мужчина участвовал в форуме "Вместе с Россией", в ходе которого публично призвал местных жителей к участию в незаконном "референдуме" с целью присоединения оккупированной части Херсонской области к РФ. Он использовал красный флаг, идентичный флагу СССР.

Этому предшествовало: 30 августа СМИ сообщили, что россияне вывозят из оккупированных частей Запорожской области новый урожай, трасса в оккупированный Крым заполнена грузовиками с награбленным у украинцев.

Так же в марте захватчики вывозили в Россию имущество украинцев из населенных пунктов Киевской области.

Темы: ХерсонХерсонская областьоккупацияполиция
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