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ЮНЕСКО підтримує включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини

"Українська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 22:03
Фото із відкритих джерел

Агентство ООН з культури ЮНЕСКО підтримує внесення Одеси до Списку об’єктів світової спадщини.

Джерело: повідомлення ЮНЕСКО

Деталі: На прохання України ЮНЕСКО вже мобілізувала міжнародних експертів для надання технічної підтримки країні, щоб ця номінація могла бути терміново розглянута державами-членами, які засідають у Комітеті всесвітньої спадщини, з метою включення її до списку всесвітньої спадщини та у список всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

Передісторія:

  • В Одесі є 196 пам’яток культурної спадщини, серед яких 30 – національного значення. Історичний центр Одеси вже є у попередньому списку ("списку кандидатів") ЮНЕСКО, пояснював мер міста. Якщо ж Одесу включать до списку Всесвітньої спадщини, організація зможе надавати охоронні гарантії пам’яткам культури й захистити історичний центр міста від бойових дій.
  • Ще у квітні міністр культури Італії Даріо Франческіні закликав включити Одесу до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Теми: Одесакультура
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