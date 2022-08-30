ЮНЕСКО підтримує включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини

Агентство ООН з культури ЮНЕСКО підтримує внесення Одеси до Списку об’єктів світової спадщини.

Джерело: повідомлення ЮНЕСКО

Деталі: На прохання України ЮНЕСКО вже мобілізувала міжнародних експертів для надання технічної підтримки країні, щоб ця номінація могла бути терміново розглянута державами-членами, які засідають у Комітеті всесвітньої спадщини, з метою включення її до списку всесвітньої спадщини та у список всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

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