ЮНЕСКО підтримує включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини

Агентство ООН з культури ЮНЕСКО підтримує внесення Одеси до Списку об’єктів світової спадщини.

Джерело: повідомлення ЮНЕСКО

Деталі: На прохання України ЮНЕСКО вже мобілізувала міжнародних експертів для надання технічної підтримки країні, щоб ця номінація могла бути терміново розглянута державами-членами, які засідають у Комітеті всесвітньої спадщини, з метою включення її до списку всесвітньої спадщини та у список всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

Передісторія:

В Одесі є 196 пам’яток культурної спадщини, серед яких 30 – національного значення. Історичний центр Одеси вже є у попередньому списку ("списку кандидатів") ЮНЕСКО, пояснював мер міста. Якщо ж Одесу включать до списку Всесвітньої спадщини, організація зможе надавати охоронні гарантії пам’яткам культури й захистити історичний центр міста від бойових дій.

Ще у квітні міністр культури Італії Даріо Франческіні закликав включити Одесу до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.