ЮНЕСКО поддерживает включение Одессы в Список всемирного наследия

Агентство ООН по культуре ЮНЕСКО поддерживает внесение Одессы в Список объектов мирового культурного наследия.

Источник: сообщение ЮНЕСКО

Детали: По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для предоставления технической поддержки стране, чтобы эта номинация могла быть срочно рассмотрена государствами-членами, которые заседают в Комитете всемирного наследия, с целью включения его в список всемирного наследия и в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

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