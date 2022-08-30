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ЮНЕСКО поддерживает включение Одессы в Список всемирного наследия

"Украинская правда"Вторник, 30 августа 2022, 22:03
ЮНЕСКО поддерживает включение Одессы в Список всемирного наследия
Фото из открытых источников

Агентство ООН по культуре ЮНЕСКО поддерживает внесение Одессы в Список объектов мирового культурного наследия.

Источник: сообщение ЮНЕСКО

Детали: По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для предоставления технической поддержки стране, чтобы эта номинация могла быть срочно рассмотрена государствами-членами, которые заседают в Комитете всемирного наследия, с целью включения его в список всемирного наследия и в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

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Предыстория:

  • В Одессе есть 196 памятников культурного наследия, среди которых 30 – национальное значение. Исторический центр Одессы уже находится в предыдущем списке ("списке кандидатов") ЮНЕСКО, объяснял мэр города. Если Одессу включат в список Всемирного наследия, организация сможет предоставлять охранные гарантии памятникам культуры и защитить исторический центр города от боевых действий.
  • Еще в апреле министр культуры Италии Дарио Франческини призвал включить Одессу в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Темы: Одессакультура
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