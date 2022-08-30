ЮНЕСКО поддерживает включение Одессы в Список всемирного наследия

Агентство ООН по культуре ЮНЕСКО поддерживает внесение Одессы в Список объектов мирового культурного наследия.

Источник: сообщение ЮНЕСКО

Детали: По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для предоставления технической поддержки стране, чтобы эта номинация могла быть срочно рассмотрена государствами-членами, которые заседают в Комитете всемирного наследия, с целью включения его в список всемирного наследия и в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Предыстория:

В Одессе есть 196 памятников культурного наследия, среди которых 30 – национальное значение. Исторический центр Одессы уже находится в предыдущем списке ("списке кандидатов") ЮНЕСКО, объяснял мэр города. Если Одессу включат в список Всемирного наследия, организация сможет предоставлять охранные гарантии памятникам культуры и защитить исторический центр города от боевых действий.

Еще в апреле министр культуры Италии Дарио Франческини призвал включить Одессу в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.