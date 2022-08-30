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У США назвали відповідального за псевдореферендуми в окупованій Україні

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 22:58

Організацією так званих референдумів про приєднання окупованих територій України до Росії займається перший заступник глави адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це на брифінгу у вівторок заявив перший заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.

"Кірієнко відповідальний за контроль над контрольованими Росією територіями перед спробою їхнього приєднання до Росії, що в разі здійснення буде незаконним", – наголосив представник Держдепу.

Кірієнко потрапив під санкції США в березні 2021 року і знову в лютому 2022 року, за два дні до початку повномасштабної російської війни в Україні, через рішення президента РФ Владіміра Путіна визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки" "незалежними".

Патель нагадав, що, на думку США, Росія вже "в найближчі тижні" може провести псевдореферендуми в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

"Ми очікуємо, що Росія маніпулюватиме результатами цих "референдумів", щоб неправдиво стверджувати, що український народ хоче приєднатися до Росії. Під час псевдореферендумів Росія, безсумнівно, використовуватиме пропагандистські та дезінформаційні кампанії, фальсифікуватиме явку виборців і перебільшуватиме відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання до Росії", – додав представник Держдепу.

Він наголосив, що твердження про нібито бажання українців приєднатися до Росії є брехнею, а за членство в Євразійському митному союзі на чолі з РФ виступають лише 3% громадян України.

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Нагадаємо, Білий дім ще в липні заявив про плани Росії анексувати додаткові території України – зокрема Донецької та Луганської й частини Херсонської та Запорізької областей. Тоді США попередили, що "відповідь буде швидкою і жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами", і світ не визнає такого кроку Росії.

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Теми: СШАРосіявійнапропаганда
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