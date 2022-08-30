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В США назвали ответственного за псевдореферендумы в оккупированной Украине

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 22:58

Организацией так называемых референдумов о присоединении оккупированных территорий Украины в Россию занимается первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом на брифинге во вторник заявил первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель.

"Кириенко ответственен за контроль над контролируемыми Россией территориями перед попыткой их присоединения к России, что в случае осуществления будет незаконным", – подчеркнул представитель Госдепа.

Кириенко попал под санкции США в марте 2021 года и снова в феврале 2022 года, за два дня до начала полномасштабной российской войны в Украине из-за решения президента РФ Владимира Путина признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики" "независимыми".

Патель напомнил, что, по мнению США, Россия уже "в ближайшие недели" может провести псевдореферендумы в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих "референдумов", чтобы неправдиво утверждать, что украинский народ хочет присоединиться к России. Во время псевдореферендумов Россия, несомненно, будет использовать пропагандистские и дезинформационные кампании, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто проголосовал за присоединение к России", – добавил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что утверждение о якобы желании украинцев присоединиться к России является ложью, а за членство в Евразийском таможенном союзе во главе с РФ выступают только 3% граждан Украины.

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Напомним, Белый дом еще в июле заявил о планах России аннексировать дополнительные территории Украины – в частности, Донецкой и Луганской и части Херсонской и Запорожской областей. Тогда США предупредили, что "ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами", и мир не признает такой шаг России.

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Темы: СШАРосcиявойнапропаганда
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