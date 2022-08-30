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Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

Елена РощинаВторник, 30 августа 2022, 23:32
Михаил Горбачев, фото РИА Новости

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни.

Источник: ТАСС и РИА Новости со ссылкой на ЦКБ

Детали: В ЦКБ сообщили, что "сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев".

Горбачеву в марте исполнился 91 год. 

Он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а после – первым и единственным в истории президентом Союза советских социалистических республик (1990-1991).

Бывший глава протокола экс-президента СССР Владимир Шевченко заявил, что эпоха Горбачева была "эпохой надежд", а распад Советского Союза стал трагедией для него.

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Темы: СССР
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