Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни.
Источник: ТАСС и РИА Новости со ссылкой на ЦКБ
Детали: В ЦКБ сообщили, что "сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев".
Горбачеву в марте исполнился 91 год.
Он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а после – первым и единственным в истории президентом Союза советских социалистических республик (1990-1991).
Бывший глава протокола экс-президента СССР Владимир Шевченко заявил, что эпоха Горбачева была "эпохой надежд", а распад Советского Союза стал трагедией для него.
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