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Українські захисники ліквідували безпілотник РФ на Херсонщині

Олена РощінаВівторок, 30 серпня 2022, 23:49

30 серпня над Херсонською областю зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Південь" знищив російський безпілотник.

Джерело: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "30 серпня, близько 22.00 години, у небі над Херсонщиною, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник, імовірно "Форпост".

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Теми: Херсонська областьвійнабезпілотники
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