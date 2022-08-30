Українські захисники ліквідували безпілотник РФ на Херсонщині
Вівторок, 30 серпня 2022, 23:49
30 серпня над Херсонською областю зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Південь" знищив російський безпілотник.
Джерело: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
Дослівно: "30 серпня, близько 22.00 години, у небі над Херсонщиною, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник, імовірно "Форпост".
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