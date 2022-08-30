Украинские защитники ликвидировали беспилотник РФ в Херсонской области
Вторник, 30 августа 2022, 23:49
30 августа над Херсонской областью зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Юг" уничтожило российский беспилотник.
Источник: Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг"
Дословно: "30 августа, около 22.00, в небе над Херсонщиной, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно "Форпост".
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