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Украинские защитники ликвидировали беспилотник РФ в Херсонской области

Елена РощинаВторник, 30 августа 2022, 23:49

30 августа над Херсонской областью зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Юг" уничтожило российский беспилотник.

Источник: Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг"

Дословно: "30 августа, около 22.00, в небе над Херсонщиной, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно "Форпост".

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Темы: Херсонская областьвойнабеспилотники
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