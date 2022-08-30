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США официально подтвердили, что Иран передал России беспилотники

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 23:58

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник подтвердила распространяемую ранее в СМИ информацию, что, по данным США, Россия получила от Ирана боевые беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Жан-Пьер заявила на брифинге во вторник.

"По нашим данным, Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе. На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки" – сказала она.

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Представительница Белого дома не успела прокомментировать, готовится ли Россия применить иранские беспилотники в Украине, о чем ранее сообщали СМИ.

Цитируемые в медиа представители разведки США считают, однако, что во время испытаний многие беспилотники, которые Россия закупила у Ирана, уже испытали многочисленные неисправности, поэтому непонятно, насколько они изменят правила игры для россиян после развертывания.

В то же время, первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге во вторник официально подтвердил, что, по данным Вашингтона, Россия намерена использовать полученные от Ирана дроны на поле боя в Украине".

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"Российские военные страдают от нехватки поставок в Украине частично из-за санкций и экспортного контроля, что заставляет Россию полагаться на ненадежные страны, такие как Иран, по поставкам и оборудованию. Мы будем продолжать решительно внедрять все санкции США по торговле оружием Россией и Ираном и будем поддерживать наших партнеров во всем регионе на фоне иранской угрозы", – подчеркнул он.

Напомним, в прошлом месяце Белый дом впервые публично предупредил, что Иран планирует поставить Москве сотни вооруженных беспилотников. А в августе утверждалось, что российские официальные лица дважды посещали Иран, чтобы организовать их трансфер.

В то же время, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан отрицал, что Тегеран собирается продать Москве сотни беспилотников для войны в Украине.

На прошлой неделе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

Темы: беспилотникиИранРосcияСША
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