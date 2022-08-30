Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США официально подтвердили, что Иран передал России беспилотники

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 23:58

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник подтвердила распространяемую ранее в СМИ информацию, что, по данным США, Россия получила от Ирана боевые беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Жан-Пьер заявила на брифинге во вторник.

"По нашим данным, Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе. На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки" – сказала она.

Представительница Белого дома не успела прокомментировать, готовится ли Россия применить иранские беспилотники в Украине, о чем ранее сообщали СМИ.

Цитируемые в медиа представители разведки США считают, однако, что во время испытаний многие беспилотники, которые Россия закупила у Ирана, уже испытали многочисленные неисправности, поэтому непонятно, насколько они изменят правила игры для россиян после развертывания.

В то же время, первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге во вторник официально подтвердил, что, по данным Вашингтона, Россия намерена использовать полученные от Ирана дроны на поле боя в Украине".

"Российские военные страдают от нехватки поставок в Украине частично из-за санкций и экспортного контроля, что заставляет Россию полагаться на ненадежные страны, такие как Иран, по поставкам и оборудованию. Мы будем продолжать решительно внедрять все санкции США по торговле оружием Россией и Ираном и будем поддерживать наших партнеров во всем регионе на фоне иранской угрозы", – подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в прошлом месяце Белый дом впервые публично предупредил, что Иран планирует поставить Москве сотни вооруженных беспилотников. А в августе утверждалось, что российские официальные лица дважды посещали Иран, чтобы организовать их трансфер.

В то же время, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан отрицал, что Тегеран собирается продать Москве сотни беспилотников для войны в Украине.

На прошлой неделе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: беспилотникиИранРосcияСША
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Путин создает условия, чтобы у увезенных украинцев стереть культурную идентичность – ISW

ВСУ уничтожили 117 захватчиков и более 30 единиц вражеской техники – ОК "Юг"

Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

В США назвали ответственного за псевдореферендумы в оккупированной Украине

Россия хотела захватить Донецкую область до осени, не смогла – Зеленский

США помогали Украине готовиться к контрнаступлению – чиновник Белого дома

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

беспилотники
Украинские защитники ликвидировали беспилотник РФ в Херсонской области
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Одесской области
Россия все же получила "сотни" иранских дронов, которые может применить в Украине – западная разведка
Последние новости
11:29
Мариуполь: оккупанты заливают бетоном тела погибших в Драмтеатре
11:22
Россияне ударили по Харькову 3 ракетами и одной попали по РФ – Синегубов
11:07
Минцифры почти вдвое увеличило количество мест на бесплатные IT-курсы
11:02
Украина и Польша построят трубопровод для транспортировки растительных масел
11:01
Крупнейшая группа в Европарламенте призывает прекратить выдачу россиянам туристических виз в ЕС
10:49
Цены на электронику могут вырасти на 45-60% – основатель АЛЛО
10:48
Скрытая мобилизация в РФ докатилась до Москвы и Питера – разведка
10:42
фотоРоссияне обстреливают Энергодар: попали в горсовет
10:39
Министр обороны Литвы: Горбачев был преступником
10:38
США, Германия и Испания дает Украине новое ПВО. Что известно о поставках NASAMS, IRIS-T и Aspide
Все новости...