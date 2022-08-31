Ворожі обстріли Сумщини – 133 прильоти за добу

У вівторок, 30 серпня, росіяни обстрілювали території трьох громад Сумської області − Хотіньської, Річківської та Великописарівської, зафіксовано 133 прильоти.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: О 10.00 з території РФ почався обстріл з літака, який не перетинав державний кордон України, околиць Хотінської та Річківської громад. Випущено 3 ракети.

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Було також 10 прильотів з міномету (120 мм), 5 прильотів ствольної артилерії та 40 прильотів РСЗВ. Близько 11.30 обстріл продовжився: 12 прильотів з міномету (120 мм), 10 прильотів зі ствольної артилерії.

Із 10:20 вівся мінометний обстріл Великописарівської громади – 10 мін.

Хотінська громада: з 11.03 ворог обстрілював громаду з мінометів: 6 мін. Обстріл продовжився після 13.00 (10 прильотів), після 16.00 (15 мін) та близько 20.00 (12 мін).

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За словами Живицького, в усіх випадках обійшлося без постраждалих.