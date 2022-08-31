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Вражеские обстрелы Сумщины – 133 прилета в сутки

Ольга ГлущенкоСреда, 31 августа 2022, 00:20
иллюстративное фото обстрелов на Сумщине, telegram Живицкого

Во вторник, 30 августа, россияне обстреливали территории трех общин Сумской области – Хотиньской, Речковской и Великописаревской, зафиксировано 133 прилета.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: В 10.00 с территории РФ начался обстрел из самолета, не пересекавшего государственную границу Украины, окрестностей Хотинской и Речковской общин. Выпущено 3 ракеты.

Было также 10 прилетов из миномета (120 мм), 5 прилетов ствольной артиллерии и 40 прилетов РСЗО. Около 11:30 обстрел продолжился: 12 прилетов из миномета (120 мм), 10 прилетов из ствольной артиллерии.

С 10:20 велся минометный обстрел Великописаревской общины – 10 мин.

Хотинская община: с 11.03 враг обстреливал общину из минометов: 6 мин. Обстрел продолжился после 13:00 (10 прилетов), после 16:00 (15 мин) и около 20:00 (12 мин).

По словам Живицкого, во всех случаях обошлось без пострадавших.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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