У Харкові ворог поцілив у житловий будинок, є постраждалі
Середа, 31 серпня 2022, 00:35
У центрі Харкова росіяни влучили у житловий будинок, мер міста повідомляє, що є постраждалі.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Приліт у Київському районі, у центрі міста. Пряме влучення в житловий будинок. Пожежа. Є інформація про постраждалих".
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Оновлено: За попередніми даними Синєгубова, внаслідок обстрілу Київського району міста, постраждали дві людини.