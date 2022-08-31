У Харкові ворог поцілив у житловий будинок, є постраждалі

У центрі Харкова росіяни влучили у житловий будинок, мер міста повідомляє, що є постраждалі.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Приліт у Київському районі, у центрі міста. Пряме влучення в житловий будинок. Пожежа. Є інформація про постраждалих".

Оновлено: За попередніми даними Синєгубова, внаслідок обстрілу Київського району міста, постраждали дві людини.