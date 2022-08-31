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В Харькове враг попал в жилой дом, есть пострадавшие

Ольга ГлущенкоСреда, 31 августа 2022, 00:35
В Харькове враг попал в жилой дом, есть пострадавшие
иллюстративное фото обстрелов Харькова, telegram Синегубова

В центре Харькова россияне попали в жилой дом, мэр города сообщает, что есть пострадавшие.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Прилет в Киевском районе, в центре города. Прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших".

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Обновлено: По предварительным данным Синегубова, в результате обстрела Киевского района города, пострадали два человека.

Темы: Харьковобстрелвойна
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