В Харькове враг попал в жилой дом, есть пострадавшие

В центре Харькова россияне попали в жилой дом, мэр города сообщает, что есть пострадавшие.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Прилет в Киевском районе, в центре города. Прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших".

Обновлено: По предварительным данным Синегубова, в результате обстрела Киевского района города, пострадали два человека.