В Харькове враг попал в жилой дом, есть пострадавшие
Среда, 31 августа 2022, 00:35
В центре Харькова россияне попали в жилой дом, мэр города сообщает, что есть пострадавшие.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Прилет в Киевском районе, в центре города. Прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших".
Обновлено: По предварительным данным Синегубова, в результате обстрела Киевского района города, пострадали два человека.
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