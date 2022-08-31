Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили 117 загарбників і понад 30 одиниць ворожої техніки – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 31 серпня 2022, 02:15
ЗСУ знищили 117 загарбників і понад 30 одиниць ворожої техніки – ОК Південь
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах українські військові завдали втрат ворогу – 117 загарбників і понад 30 одиниць техніки.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Протягом минулого бойового дня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по 4 пунктах управління ворожих військ і 4 транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання.

Реклама:

Українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння і техніки окупантів.

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань, у ворожому війську "відмінусовано" 117 загарбників, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивних системи залпового вогню "Град", самохідну гармату "Гіацинт-С", самохідну гаубицю "Мста-С", 18 одиниць авто-бронетехніки та 4 склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: