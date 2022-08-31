ЗСУ знищили 117 загарбників і понад 30 одиниць ворожої техніки – ОК "Південь"

На південних рубежах українські військові завдали втрат ворогу – 117 загарбників і понад 30 одиниць техніки.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Протягом минулого бойового дня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по 4 пунктах управління ворожих військ і 4 транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання.

Українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння і техніки окупантів.

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань, у ворожому війську "відмінусовано" 117 загарбників, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивних системи залпового вогню "Град", самохідну гармату "Гіацинт-С", самохідну гаубицю "Мста-С", 18 одиниць авто-бронетехніки та 4 склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.