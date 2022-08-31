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ВСУ уничтожили 117 захватчиков и более 30 единиц вражеской техники – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 31 августа 2022, 02:15
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах украинские военные нанесли урон врагу – 117 захватчиков и более 30 единиц техники.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: В течение прошедшего боевого дня украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны удары по 4 пунктам управления вражеских войск и 4 транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.

По подтвержденным результатам выполнения огневых задач, во вражеском войске "отминусовано" 117 захватчиков, более 30 единиц техники: 9 танков Т-72, 3 реактивных системы залпового огня "Град", самоходную пушку "Гиацинт-С", самоходную гаубицу "Мста" ", 18 единиц автобронетехники и 4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.

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Темы: Вооруженные силывойна
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