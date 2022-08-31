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NASA повідомило про повторний запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць

Ольга Глущенко Середа, 31 серпня 2022, 03:07
NASA повідомило про повторний запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць
скриншот з трансляції nasa

У суботу NASA знову спробує запустити свою ракету у випробувальний політ після того, як несправність двигуна змусила перенести запуск.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Фахівці повідомили у вівторок, що вони змінюють процедури заправки, щоб вирішити проблему, яка виникла.

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322-футова (98-метрова) ракета залишається на майданчику в Космічному центрі Кеннеді з порожньою капсулою екіпажу. Це найпотужніша ракета, створена NASA.

Ракета Space Launch System або SLS спробує відправити капсулу навколо Місяця і назад. На борту нікого не буде, лише три манекени. У разі успіху це буде перша капсула, яка полетить на Місяць після програми NASA Apollo 50 років тому.

Під час спроби запуску в понеділок один із чотирьох головних двигунів основного ступеня ракети не вдалося достатньо охолодити до запланованого моменту запалювання перед стартом.

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Офіційні особи повідомили, що операція з охолодження буде проведена на півгодини раніше перед спробую запуску в суботу після обіду.

Теми: космос
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