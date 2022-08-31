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NASA сообщило о повторном запуске ракеты в рамках первой за 50 лет миссии на Луну

Ольга ГлущенкоСреда, 31 августа 2022, 03:07
скриншот с трансляции nasa

В субботу NASA снова попытается запустить свою ракету в испытательный полет после того, как неисправность двигателя заставила перенести запуск.

Источник: The Associated Press

Детали: Специалисты сообщили во вторник, что они изменяют процедуры заправки, чтобы решить возникшую проблему.

322-футовая (98-метровая) ракета остается на площадке в Космическом центре Кеннеди с пустой капсулой экипажа. Это самая мощная ракета, созданная NASA.

Ракета Space Launch System или SLS попытается отправить капсулу вокруг Луны и обратно. На борту никого не будет, только три манекена. В случае успеха, это будет первая капсула, которая полетит на Луну после программы NASA Apollo 50 лет назад.

При попытке запуска в понедельник один из четырех главных двигателей основной ступени ракеты не удалось охладить до запланированного момента зажигания перед стартом.

Официальные лица сообщили, что операция по охлаждению будет проведена на полчаса раньше перед попыткой запуска в субботу после обеда.

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