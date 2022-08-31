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NASA сообщило о повторном запуске ракеты в рамках первой за 50 лет миссии на Луну

Ольга ГлущенкоСреда, 31 августа 2022, 03:07
NASA сообщило о повторном запуске ракеты в рамках первой за 50 лет миссии на Луну
скриншот с трансляции nasa

В субботу NASA снова попытается запустить свою ракету в испытательный полет после того, как неисправность двигателя заставила перенести запуск.

Источник: The Associated Press

Детали: Специалисты сообщили во вторник, что они изменяют процедуры заправки, чтобы решить возникшую проблему.

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322-футовая (98-метровая) ракета остается на площадке в Космическом центре Кеннеди с пустой капсулой экипажа. Это самая мощная ракета, созданная NASA.

Ракета Space Launch System или SLS попытается отправить капсулу вокруг Луны и обратно. На борту никого не будет, только три манекена. В случае успеха, это будет первая капсула, которая полетит на Луну после программы NASA Apollo 50 лет назад.

При попытке запуска в понедельник один из четырех главных двигателей основной ступени ракеты не удалось охладить до запланированного момента зажигания перед стартом.

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Официальные лица сообщили, что операция по охлаждению будет проведена на полчаса раньше перед попыткой запуска в субботу после обеда.

Темы: космос
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