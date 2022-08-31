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Бурі у США: є загиблі, сотні тисяч людей лишилися без електрики

Ольга Глущенко Середа, 31 серпня 2022, 04:07
Бурі у США: є загиблі, сотні тисяч людей лишилися без електрики
ілюстративне фото Getty Images

Негода, яку спричинили сильні вітри, проливні дощі та раптові повені в частинах Середнього Заходу та Півдня Сполучених Штатів, стали причиною смерті трьох людей, у тому числі двох дітей у Мічигані та Арканзасі, а також жінки в Огайо.

Джерело: Reuters, The Associated Press

Деталі: Бурі, які розпочалися в понеділок, також призвели до того, що понад 340 тисяч людей без світла.

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У вівторок десятки шкіл лише в Мічигані скасували заняття через перебої з електроенергією.

У мічиганському місті Монро 14-річну дівчину в понеділок увечері вбило електричним струмом на задньому дворі будинку після того, як вона доторкнулася до електричної лінії, зламаної під час грози.

У Детройтському районі Уоррена двоє хлопчиків були госпіталізовані, включаючи 8-річного хлопчика, який перебував у критичному стані, після того, як у вівторок вранці один із них доторкнувся до обірваної лінії електропередач.

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В Огайо жінка загинула в понеділок увечері, коли на неї впало дерево за її будинком у Толедо.

Крім того, за даними поліції в Бентонвіллі, 47-річну жінку, яка намагалася допомогти дитині, витягли з каналізації та доставили до лікарні для надання допомоги.

Бурі охопили такі штати як Мічиган, Огайо та Індіана. Пориви вітру сягали 58-60 км на годину.

Теми: СШАстихійне лихопогода
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