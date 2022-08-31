Бури в США: есть погибшие, сотни тысяч человек остались без электричества

Непогода, вызванная сильными ветрами, проливными дождями и внезапными наводнениями в частях Среднего Запада и Юга Соединенных Штатов, стали причиной смерти трех человек, в том числе двоих детей в Мичигане и Арканзасе, а также женщины в Огайо.

Источник: Reuters, The Associated Press

Детали: Начавшиеся в понедельник бури также привели к тому, что более 340 тысяч человек без света.

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Во вторник десятки школ только в Мичигане отменили занятия из-за перебоев с электроэнергией.

В мичиганском городе Монро 14-летняя девушка в понедельник вечером убила электрическим током на заднем дворе дома после того, как она прикоснулась к электрической линии, сломанной во время грозы.

В Детройтском районе Уоррена два мальчика были госпитализированы, включая 8-летнего мальчика, который находился в критическом состоянии, после того, как во вторник утром один из них прикоснулся к оборванной линии электропередач.

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В Огайо женщина погибла в понедельник вечером, когда на нее упало дерево за домом в Толедо.

Кроме того, по данным полиции в Бентонвилле, 47-летнюю женщину, пытавшуюся помочь ребенку, вытащили из канализации и доставили в больницу для оказания помощи.

Бури охватили такие штаты как Мичиган, Огайо и Индиана. Порывы ветра достигали 58-60 км/ч.