Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бури в США: есть погибшие, сотни тысяч человек остались без электричества

Ольга ГлущенкоСреда, 31 августа 2022, 04:07
иллюстративное фото Getty Images

Непогода, вызванная сильными ветрами, проливными дождями и внезапными наводнениями в частях Среднего Запада и Юга Соединенных Штатов, стали причиной смерти трех человек, в том числе двоих детей в Мичигане и Арканзасе, а также женщины в Огайо.

Источник: Reuters, The Associated Press

Детали: Начавшиеся в понедельник бури также привели к тому, что более 340 тысяч человек без света.

Во вторник десятки школ только в Мичигане отменили занятия из-за перебоев с электроэнергией.

В мичиганском городе Монро 14-летняя девушка в понедельник вечером убила электрическим током на заднем дворе дома после того, как она прикоснулась к электрической линии, сломанной во время грозы.

В Детройтском районе Уоррена два мальчика были госпитализированы, включая 8-летнего мальчика, который находился в критическом состоянии, после того, как во вторник утром один из них прикоснулся к оборванной линии электропередач.

В Огайо женщина погибла в понедельник вечером, когда на нее упало дерево за домом в Толедо.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, по данным полиции в Бентонвилле, 47-летнюю женщину, пытавшуюся помочь ребенку, вытащили из канализации и доставили в больницу для оказания помощи.

Бури охватили такие штаты как Мичиган, Огайо и Индиана. Порывы ветра достигали 58-60 км/ч.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАстихийное бедствиепогода
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Дело о хищении полмиллиона долларов: у руководителя из Минобороны прошли обыски, в диване нашли деньги

Оккупанты отказались оформлять спецпропуска для миссии МАГАТЭ на Запорожье

Скрытая мобилизация в РФ докатилась до Москвы и Питера – разведка

Путин создает условия, чтобы у увезенных украинцев стереть культурную идентичность – ISW

ВСУ уничтожили 117 захватчиков и более 30 единиц вражеской техники – ОК "Юг"

Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

США
США официально подтвердили, что Иран передал России беспилотники
В США назвали ответственного за псевдореферендумы в оккупированной Украине
Зеленский попросил сенаторов США нарастить помощь Украине по безопасности
Последние новости
15:30
Миссия МАГАТЭ: оккупанты показательно схватили "украинских террористов" возле ЗАЭС
15:29
В Укравтодоре рассказали, сколько разрушенных оккупантами мостов уже восстановили
15:25
Союз писателей предлагает закрыть музей Булгакова в центре Киева
15:15
В Швеции раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины
15:07
Оккупанты пытаются купить голоса перед "референдумом" в Херсоне
14:52
ЗСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами - ОК "Південь"
14:51
Какие прививки должны быть у украинцев после 25 лет - объясняет Минздрав
14:47
Мировые цены на нефть несколько выросли после падения накануне
14:28
фотоОккупанты обстреляли Бахмут: под завалами нашли тело женщины
14:14
Правительство хочет ввести санкции против компаний, снабжающих продуктами росармию
Все новости...