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Глава МЗС Ірану летить у Москву на переговори з Лавровим

Ольга Глущенко Середа, 31 серпня 2022, 05:06
Глава МЗС Ірану летить у Москву на переговори з Лавровим
фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амир Абдоллахіан заявив у вівторок, що його майбутня поїздка до Москви буде в основному "спрямована на допомогу у вирішенні кризи в Україні".

Джерело: Xinhua з посиланням на МЗС Ірану

Деталі: Абдоллахян заявив, що його візит відбудеться після того, як "ряд західних держав звернувся до Тегерана з проханням взяти активну участь у врегулюванні українсько-російського конфлікту, який триває з лютого".

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За його словами, на порядку денному візиту також буде обговорення двосторонніх відносин і питання Афганістану.

Абдоллахян вирушить з Тегерана до Москви в середу і, як очікується, проведе переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Теми: ІранРосія
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