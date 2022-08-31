Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Ирана летит в Москву на переговоры с Лавровым

Ольга ГлущенкоСреда, 31 августа 2022, 05:06
фото: Getty Images

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан заявил во вторник, что его предстоящая поездка в Москву будет в основном "направлена на помощь в разрешении кризиса в Украине".

Источник: Xinhua со ссылкой на МИД Ирана

Детали: Абдоллахян заявил, что его визит состоится после того, как "ряд западных государств обратился в Тегеран с просьбой принять активное участие в продолжающемся с февраля урегулировании украинско-российского конфликта".

По его словам, на повестке дня визита также будет обсуждение двусторонних отношений и вопросы Афганистана.

Абдоллахян отправится из Тегерана в Москву в среду и, как ожидается, проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ИранРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ЕС полностью не запретит въезд россиянам, но усложнит его - Сийярто

ЗСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами - ОК "Південь"

Дело о хищении полмиллиона долларов: у руководителя из Минобороны прошли обыски, в диване нашли деньги

Пять стран ЕС пригрозили национальными мерами, чтобы ограничить въезд россиян

Оккупанты отказались оформлять спецпропуска для миссии МАГАТЭ на Запорожье

Скрытая мобилизация в РФ докатилась до Москвы и Питера – разведка

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Иран
США официально подтвердили, что Иран передал России беспилотники
США считают, что РФ применит купленные у Ирана беспилотники в войне против Украины – СМИ
Россия все же получила "сотни" иранских дронов, которые может применить в Украине – западная разведка
Последние новости
16:18
Обновление Дії: документы на английском, пенсионные, шеринг техпаспорта и прочее
16:05
таблицаТолько 7% украинцев не планируют возвращаться из-за границы
16:04
В Киеве запретили ресторанам и кафе работать допоздна
16:04
СБУ собрала доказательную базу еще на трех российских изуверов: подполковника и срочников
16:03
ЕС полностью не запретит въезд россиянам, но усложнит его - Сийярто
15:53
Оккупанты отправили сотню своих учителей для русификации Луганщины
15:45
Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября
15:30
Миссия МАГАТЭ: оккупанты показательно схватили "украинских террористов" возле ЗАЭС
15:29
В Укравтодоре рассказали, сколько разрушенных оккупантами мостов уже восстановили
15:25
Союз писателей предлагает закрыть музей Булгакова в центре Киева
Все новости...