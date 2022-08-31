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Глава МИД Ирана летит в Москву на переговоры с Лавровым

Ольга ГлущенкоСреда, 31 августа 2022, 05:06
Глава МИД Ирана летит в Москву на переговоры с Лавровым
фото: Getty Images

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан заявил во вторник, что его предстоящая поездка в Москву будет в основном "направлена на помощь в разрешении кризиса в Украине".

Источник: Xinhua со ссылкой на МИД Ирана

Детали: Абдоллахян заявил, что его визит состоится после того, как "ряд западных государств обратился в Тегеран с просьбой принять активное участие в продолжающемся с февраля урегулировании украинско-российского конфликта".

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По его словам, на повестке дня визита также будет обсуждение двусторонних отношений и вопросы Афганистана.

Абдоллахян отправится из Тегерана в Москву в среду и, как ожидается, проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Темы: ИранРосcия
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