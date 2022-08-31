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Генассамблея ООН проведет очередную сессию в Нью-Йорке

Среда, 31 августа 2022, 06:26
фото: un.org

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнет работу в понедельник, 12 сентября, в Нью-Йорке.

Источник: Укринформ

Детали: В тот день нынешний глава ГА Абдулла Шахид закроет 76-ю сессию, а будет председательствовать избранный в июне 2022 года венгерский дипломат Чаба Кереши.

Кереши работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел своей страны, его последнее назначение – директор по экологической стойкости в администрации президента Венгрии. В 2011-2012 годах занимал должность вице-президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Традиционная неделя высокого уровня – с участием лидеров государств – начнется 20 сентября.

Как сообщает пресс-служба ООН, 16 – 17 сентября состоится саммит и трансформации образования, который в ООН называют главным событием этого месяца. Ожидается принятие Молодежной декларации и заявление Генерального секретаря о перспективах преобразований в образовании.

21 сентября состоится заседание высокого уровня в рамках годового празднования 30-летия принятия Декларации ООН о правах меньшинств.

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Общие дебаты на сессии ГА будут совпадать с неделей глобальных целей – ряда виртуальных и очных мероприятий, которые будут проходить с 16 по 25 сентября с участием более 170 представителей гражданского общества, бизнеса, научных кругов и системы ООН, направленных на достижение целей устойчивого развития.

Генеральная Ассамблея ООН традиционно собирается на очередную ежегодную сессию в период с сентября по декабрь и наделение – при необходимости.

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Темы: ООН
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