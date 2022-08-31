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Путін створює умови, щоб у вивезених українців стерти культурну ідентичність – ISW

Ольга Глущенко Середа, 31 серпня 2022, 07:34
вивезені українці в Росії, фото rg.ru

Президент Росії Владімір Путін створює всі умови для того, щоб у примусово переселених у РФ українців стерти їхню українську культурну ідентичність і асимілювати їх у російську культуру.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Інститут припускає, що президент Росії Путін, ймовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.

Про створення "адаптаційних центрів" для "мігрантів", які проживають у Росії, 29 серпня говорив із Путіним голова Федерального агентства з питань національностей Ігор Барінов. Він заявив, що з дозволу та підтримки Путіна агентство працює над програмами в пілотних регіонах, щоб переконатися, що "мігранти" знають та поважають російські традиції, звичаї та закони, щоб запобігти їхній "соціальній ізоляції".

ISW зазначає, що 29 серпня українські війська почали завдавати удари по російських понтонних переправах через Дніпро, що узгоджується з початком українського контрнаступу.

Українські сили протягом тривалого часу докладали зусиль для знищення російських наземних ліній зв’язку до оголошення про контрнаступальну операцію, що, ймовірно, свідчить про те, що українські сили віддані довгостроковим зусиллям, які складаються як з ударів, так і з наземних штурмів.

Український контрнаступ є злагодженим процесом, для виконання якого потрібен певний час. Кремль, ймовірно, використає відсутність негайного взяття Херсона або мовчання українських військових щодо прогресу українського контрнаступу, аби показати українські зусилля як невдалі та підірвати довіру суспільства до його перспектив.

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Російські війська продовжують коригувати свої позиції по всій південній Україні, ймовірно, у відповідь на український контрнаступ, що триває, і в рамках підготовки до більш широких українських контрнаступів далі на схід.

Вони продовжують перекидати великі колони військової техніки з Криму та Мелітополя.

Український контрнаступ, ймовірно, спонукає Росію до передислокації та зміни пріоритетів по всіх лініях бойових дій.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії з наземного штурму та ударів по російських військах на Дніпрі. ЗСУ досягли успіхів на землі та почали наносити удари по понтонних переправах через річку.
  • Президент Росії Путін, ймовірно, створює правові та соціальні умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.
  • Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північ від Харкова.
  • Окупанти завдали обмежених наземних ударів на південний захід від Ізюма, на південь від Бахмута та поблизу західних околиць міста Донецьк.
  • Російські війська здійснили обмежений наземний удар на півночі Херсонської області.
  • Анонімний американський високопоставлений військовий чиновник заявив, що США вважають, що Росія веде артилерійський вогонь з позицій навколо та поблизу Запорізької АЕС.
  • Російська окупаційна влада продовжує намагатися примусово інтегрувати школи в окупованій Україні в російську освітню систему та поширювати методи соціального контролю.
  • У регіонах Російської Федерації триває комплектування та розгортання добровольчих батальйонів.

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Теми: війнаРосіяПутін
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