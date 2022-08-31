Путин создает условия, чтобы у увезенных украинцев стереть культурную идентичность – ISW

Президент России Владимир Путин создает все условия для того, чтобы у принудительно переселенных в РФ украинцев стереть их украинскую культурную идентичность и ассимилировать их в российскую культуру.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Институт предполагает, что президент России Путин, по всей видимости, создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их украинскую культурную идентичность.

О создании "адаптационных центров" для проживающих в России "мигрантов" 29 августа говорил с Путиным глава Федерального агентства по вопросам национальностей Игорь Баринов. Он заявил, что с разрешения и поддержки Путина агентство работает над программами в пилотных регионах, чтобы убедиться, что "мигранты" знают и уважают российские традиции, обычаи и законы, чтобы предотвратить их "социальную изоляцию".

ISW отмечает, что 29 августа украинские войска начали наносить удары по российским понтонным переправам через Днепр, что согласовывается с началом украинского контрнаступления.

Украинские силы в течение длительного времени прилагали усилия для уничтожения российских наземных линий связи к объявлению о контрнаступательной операции, что, вероятно, свидетельствует о том, что украинские силы преданы долгосрочным усилиям, состоящим как из ударов, так и из наземных штурмов.

Украинское контрнаступление является слаженным процессом, для выполнения которого требуется определенное время. Кремль, вероятно, использует отсутствие немедленного взятия Херсона или молчания украинских военных по поводу прогресса украинского контрнаступления, чтобы показать украинские усилия как неудачные и подорвать доверие общества к его перспективам.

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Российские войска продолжают корректировать свои позиции по всей южной Украине, вероятно, в ответ на продолжающееся украинское контрнаступление и в рамках подготовки к более широким украинским контрнаступлениям дальше на восток.

Они продолжают опрокидывать большие колонны военной техники из Крыма и Мелитополя.

Украинское контрнаступление, вероятно, побуждает Россию к передислокации и изменению приоритетов по всем линиям боевых действий.

Ключевые выводы аналитиков ISW: