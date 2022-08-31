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Ердоган назвав ворожим актом "переслідування" Грецією турецьких літаків

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 07:54
Ердоган назвав ворожим актом переслідування Грецією турецьких літаків
Ердоган, фото twitter ЄП

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Греція кинула виклик НАТО та його союзникам, а не Туреччині, націливши свої системи протиповітряної оборони на турецькі літаки, які виконували розвідувальну місію Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Переслідування грецькою системою ППО турецьких літаків є "ворожим актом", заявив Ердоган святковим концертом до сторіччя Дня перемоги Туреччини в президентському комплексі в Анкарі.

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Раніше стало відомо, що грецькі ракети "земля-повітря" націлилися на турецькі винищувачі F-16, які виконували розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі. F-16 були на висоті 10 000 футів на захід від грецького острова Родос, коли увімкнувся радар систем С-300.

Минулого тижня Туреччина викликала військового аташе Греції та подала скаргу до НАТО після того, як грецькі F-16 переслідували турецькі F-16, які виконували місію для Альянсу.

Греція відкинула турецьку версію подій. Міністерство оборони країни заявило, що п'ять турецьких літаків з'явилися без попереднього повідомлення, щоб супроводжувати політ американських бомбардувальників B-52, які не мали супроводу винищувачів, через зону, що підлягає контролю польотів Греції. "Греція не є нашим політичним, економічним або військовим еквівалентом або співрозмовником", — додав Ердоган. "Створення Грецією баз на островах Егейського моря не має значення для Туреччини", — сказав він.

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Крім того, Ердоган сказав, що його цікавить відповідь Сполучених Штатів на переслідування турецьких літаків грецькою системою ППО.

"Поставляючи Греції F-35, у яких вони нам відмовили, США своїми руками відкрили шлях для цих літаків бути в одному мішку з російськими системами ППО", — додав він.

Теми: ТуреччинаГреціяавіаЕрдоган
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